El tenso cruce de Grabois con el equipo de Tenembaum: "Son muy mala leche"

Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), mantuvo un tenso diálogo con el equipo radial del periodista Ernesto Tenembaum. El militante explotó luego de que le preguntaran por su defensa judicial a la expresidenta Cristina Kirchner en medio de su explicación de la situación que viven los trabajadores senegaleses.

"Me cae mal que cambies de un tema para el otro de esta forma. Me parece feo. Porque estamos hablando de una situación que no estaba relacionado con la otra. Entonces no me parece una pregunta adecuada por como venia la conversación. Tu pregunta no me cae bien. Me parece que va en el marco de mezclar las cosas", disparó Grabois contra la pregunta de Jairo Straccia.

El periodista intentó justificarse: "En un tramo de tu respuesta hiciste referencia de la manifestación de mucha gente que te pone más cerca o más lejos de la letra k y a mi me parecía que en ese sentido valía la pregunta, dado que vos también asumiste un rol importante al acompañar a la ex presidenta a Tribunales porque estaba siendo detenida".

"¡¿Qué tiene que ver con que yo sea k, m, s, z, y o z, con que venga la Policía, te agarre a las patadas y te meta preso, y que encima te verdugueen en los medios de comunicación?!", preguntó enfurecido Grabois.

Y añadió: "Me parece de mala leche. Separemos, porque yo estaba hablando de otra situación e inmediatamente empezamos a hablar del procesamiento. Esta tendencia de intentar relacionar la posición política que pueda tener uno con un caso de represión policial es precisamente el problema que yo estoy señalando".

Finalmente, Tenembaum decidió intervenir para pacificar la conversación. Primero, al elogiar el trabajo de Grabois y la CTEP con los cursos para los inmigrantes senegaleses, y luego, le aclaró que la pregunta de su compañero fue "de buena leche" pero que también entiende el enojo por el "momento de sensibilidad".