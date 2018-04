Luego de no tener una buena actuación en el encuentro entre Boca y Talleres por la Superliga, el árbitro Federico Beligoy fue entrevistado en varios canales y protagonizó fuertes enfrentamientos con los periodistas Sebastián 'Pollo' Vignolo y Esteban Edul.

Beligoy fue consultado en Estudio Fútbol, que se emite por TyC Sports, y también en 90 minutos, que se emite por Fox Sports, pero no soportó las críticas de los cronistas y les cantó las 40 en vivo.

El cruce más duro fue el que mantuvo con Vignolo y el resto del panel de 90 minutos, donde la guerra de chicanas entre el conductor y el juez fueron en escalada constante.

"No te vi bien ayer", le lanzó el periodista a Beligoy, quien no se quedó atrás y sugirió que el relator suele considerar como bajo el rendimiento del réferi. "Por ahí yo no entiendo nada y vos dirigís un fenómeno", arremetió otra vez el 'Pollo y la respuesta del árbitro fue durísima: "Quizá yo no entiendo nada de periodismo y vos sos un fenómeno como periodista. 'Pollo' a mi tampoco me gusta a veces como vos relatás, te agradezco que me des la oportunidad de decirlo".

"A veces cuando la información se torna tendenciosa hacia una persona o hacia un sistema en general, obviamente que eso tampoco está bueno. Estás susceptible parece", disparó Beligoy, y Vignolo contestó: "No para nada, ¡el susceptible sos vos!".

Con un clima tenso en el estudio, la charla siguió con el resto de los integrantes del programa y el juez mantuvo otro enfrentamiento con Diego 'Chavo' Fucks.

Antes, Beligoy ya se había cruzado con la mesa de Estudio Fútbol, en particular con Esteban Edul. El árbitro escuchó todas las críticas del periodista y luego explotó: "Nada estuvo viciado de nulidad. En la recapitulación de imágenes que vos hacés (por Edul), las opiniones son tendenciosas. Yo no las comparto, no coincido y me parece que estás desacertado".

"Te puede gustar o no gustar como uno puede dirigir un partido. A mí no me gusta para nada cómo vos hacés periodismo y es también mi derecho opinar. Sos tendencioso muchas veces en los comentarios, y está todo bien", chicaneó al panelista.

El juez también dudo de la honestidad del periodista y sugirió que "la gente no sabe qué partido estás jugando vos". El comentario provocó la intervención de Leonardo Farinella, pero otra vez Beligoy fue contundente en su respuesta: "Yo doy mi punto de vista sobre cómo algunos personajes del periodismo hacen periodismo, ¿y se enojan? Arman una cofradía conspirativa para defender al periodismo".