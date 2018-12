El sorpresivo enojo de Connie Ansaldi con Andy Kusnetzoff

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Impensado. Connie Ansaldi blanqueó una queja contra Andy Kusnetzoff. La periodista está molesta porque el animador de radio y televisión no la invitó nunca a su programa.

Tras renunciar a Cortá por Lozano, Ansaldi visitó el programa Hay que ver, y habló de su salida del ciclo de Vero Lozano: ''No me divertía lo que estaba haciendo, no me divertía más estar sentada haciendo lo mismo hace tantos años, necesité hacer otra cosa".

Ansaldi señaló que ya no quería ir más porque no podía desplegar todo su potencial. "No tomar yo las decisiones creativas, ni artísticas, no estar involucrada en el proceso creativo, y no poder accionar desde ese lugar a mí, ya me generaba mucha angustia’’, contó.

En otro pasaje de la nota reconoció su enojo con Andy Kusnetzoff. ''Otra cosa que también me dolió, yo a Andy Kusnetzoff lo conozco hace 28 años, desde que era productor, y nunca me invitó ni a la radio, ni a su programa de televisión, siendo el programa de la misma productora y del mismo canal’’, lanzó.