El sincericidio de Pichetto al Gobierno: "Votamos todo lo que nos mandaron pero no se dejan ayudar"

El senador Miguel Ángel Pichetto retó a los dirigentes de Cambiemos en plena votación del Presupuesto en la cámara alta y confesó que votaron todos los proyectos que el gobierno envió al Congreso.

"Hemos votado todo lo que nos mandaron desde el gobierno y todos los cargos: actores, personajes, ministros, jefes de Ejército", afirmó Pichetto al recordar la colaboración con el gobierno.

pichetto votamos todo.mp4

"Hemos tenido una disciplina casi prusiana que ustedes no tienen, porque no veo a un senador de una provincia del Sur. La verdad es que ustedes no se dejan ayudar", retó Pichetto por el faltazo a la votación del senador por Santa Cruz, Eduardo Costa.

"Hoy lo escuché al ministro de Economía y la verdad que es un poco mucho las tonterías que dice ese hombre. Es el beneplácito del ajuste, es la apología del ajuste", sostuvo Pichetto, en referencia a que Nicolás Dujovne manifestó que "ningún gobierno ajustó tanto sin que caiga".