El médico pediatra Abel Albino fue uno de los invitados para exponer en el Senado en el debate por la legalización del aborto y protagonizó un lamentable discurso. El director de fundación CONIN se manifestó en contra del aborto en los casos contemplados por el Código Penal, así como de los métodos anticonceptivos y de la educación sexual.

"Jamás atentaré contra la vida. Me dan ganas de llorar tener que venir a una Cámara de Senadores a pedir por favor que no maten a los chicos. No puedo creer que tenga que venir a decir por favor no los maten. Tienen un derecho", expresó al comienzo de su discurso.

Además, habló de la necesidad de poblar Argentina: "Nuestro país es enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. Vamos a matar chicos cuando necesitamos chicos. Una mujer embarazada no es un idiota que le falló el plan, es un tesoro para el país. Y su hijo es una joya. Necesitamos gente, necesitamos gente por favor".

"Es fácil sacar a un chico del cuerpo de una mujer. Yo he visto abortos. He visto los productos dentro de los tachos de basura, destrozados, miembros, ojos, cerebros, ¿eso pretendemos? ¿Eso será evolución? Sacarlo del cuerpo es fácil, pero no de la cabeza y el corazón. Hay problemas psiquiátricos y suicidios".

Por último, el médico se manifestó en contra de los métodos anticonceptivos: "El profiláctico no la protege de nada. El virus del sida atraviesa la porcelana. Es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el profiláctico no sirve absolutamente porque falla en un 30% de las veces del embarazo. Imagínense lo que puede pasar en el sida".