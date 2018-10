El sermón de un pastor evangélico haciendo campaña por Macri y en contra de Cristina

El predicador evangelista ligó a la ex presidenta con el Diablo.

Un pastor evangélico se volvió viral en las redes luego de pronunciar un encendido discurso en defensa del presidente Mauricio Macri. Además, el predicador evangelista ligó a la senadora Cristina Kirchner con el Diablo.

"Sé que el presidente Macri no parece lo mejor. Pero yo prefiero a Macri que a una mujer pactada con el Diablo", expresó, y reiteró: "Lo repito: Prefiero a Macri que a Cristina".

En otro fragmento del discurso, el pastor demonizó la figura de la ex Presidenta: "Yo fui a Venezuela y allá estaba Cristina metida en la montaña bañándose con sangre humana". Además, ubica a la ex mandataria medita "en negocios del Diablo".

En el video publicado por el portal Primereando, el evangélico destacó que "el diablo se equivocó" puesto que "esto no es Venezuela". El discurso se dio a conocer a una semana de que la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA) manifestara que no iba a apoyar a ningún partido en particular.