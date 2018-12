SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación generó una ola impensada en diferentes ámbitos. El jueves 13 de diciembre apareció una empleada del Congreso acusó al senador de la UCR Juan Carlos Marino, de la provincia de La Pampa, y a uno de sus asistentes, de haberla acosado. El día anterior, posó con el cartel #MiraComoNosPonemos y repudió el caso de violación a la actriz, pero no esperaba que horas después, una denuncia recayera sobre él.

Marino también fue señalado por los grupos feministas, recibiendo la denominación de "senador percha", por estar en contra de la legalización del aborto.

La denuncia fue radicada el mismo día en la Fiscalía Federal Número 4, pero fue a sorteo y le tocó al juzgado de Ariel Lijo. El fiscal Federico Delgado es el que va a impulsar una acción para investigar al legislador.

La denunciante, de apellido G. presentó ante la Justicia y contó que hubo varios hechos de abuso en donde involucra a Marino y a su jefe de asesores.

Dentro de los detalles que dio figuran algunos mensajes que recibió a través de su teléfono. "Al mes de empezar a trabajar, comencé a recibir mensajes de WhatsApp a mi celular que conservo actualmente. En esos mensajes me decía '¿Dónde estás?' '¿Dónde vivís?' 'Voy a estar por allá; me doy una vuelta' 'Preparate, que voy a tu casa'. Me enviaba videos alusivos al sexo", manifestó.

Pero el último miércoles, el Senado se mostró conmocionado por la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés. Todo el recinto contó con el cartel de "Mirá cómo nos ponemos", en alusión a la frase que el actor pronunció en una habitación de un hotel de Nicaragua, durante la gira de la serie juvenil Patito Feo.