El rotundo apoyo de Nancy Duplaá a Cristina para que sea candidata en el 2019

La reconocida actriz Nancy Duplaá expresó su apoyo a la candidatura de la ex presidente Cristina Kirchner para el 2019 y marcó su postura a favor del modelo nacional y popular que representa Unidad Ciudadana.

“¿Seguís sólida y fuerte para bancar las críticas por ser K?“, le preguntaron en una entrevista con el diario Crónica y la mujer de Pablo Echarri redobló la apuesta: “No es soberbia, es convicción, pero no me importa nada. Trabajo para ser fuerte y ser consecuente con mis elecciones. Eso me hace fuerte, aunque no lo parezca. No me engancho con nada, ni leo nada“.

En ese sentido, Duplaá aseveró: “No creo en las encuestas, representan a una porción de la sociedad, pero sé que Cristina es la única que nos puede sacar de todo esto“, en referencia a la posibilidad de que la senadora nacional se presente como candidata presidencial.

Además, la actriz aprovechó la entrevista para hacer un análisis sobre la actualidad del país y lanzó un dardo envenenado para las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, cuando opinó sobre la falta de seguridad en la final de la Copa Libertadores entre River y Boca: “Fue un papelón Mundial”.