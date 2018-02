El Rifle Varela contó nuevos detalles de su salida de Todo Noticias

El periodista deportivo Juan Manuel "El Rifle" Varela sorprendió hace meses al comunicar que se iba de En Síntesis, el noticiero de la medianoche de El Trece y de TN. Ahora reveló detalles acerca de su salida de los canales del Grupo Clarín.

“Me trataron de loco, de egocéntrico, de que me sentía más grande que el canal. Lo tuve que trabajar muchísimo con una psicóloga, es una decisión que me hace muy feliz y que tomé con el corazón”, sostuvo en una entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli en la Radio la Once Diez.

"A veces no hablaba de más cosas porque no me dejaban", aseguró.

"El canal iba por un lado y yo iba por otro. El canal no priorizaba mis necesidades", explicó Varela, quien además comentó que no sentía que "estaba creciendo en el canal", ni tampoco "ganando prestigio".

El periodista además agregó que no volvería al Grupo Clarín: ''Si yo no consiguiera trabajo en la tele y me llamaran de TN no volvería, sería como involucionar".

