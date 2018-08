El repudiable gesto del programa de Iúdica tras un golpe a Cristina Kirchner

La salida de la expresidenta Cristina Kirchner hacia Comodoro Py estuvo cargada de medios que intentaron capturar alguna declaración. Entre los empujones de los noteros que rodeaban a la senadora, una de ellos la golpeó involuntariamente en la cabeza.

El accidente no pasó desapercibido para el programa Involucrados que conduce Mariano Iúdica, quien se burló junto a sus panelistas de lo ocurrido con la ex presidenta.

La parodia comenzó con la comparación entre la asunción de Néstor Kirchner y la llegada de Cristina previo a su paso por Comodoro Py. En ambas imágenes se veía el golpe de la prensa a los ex presidentes: en el primer caso, el histórico accidente con la cámara y en la segunda, el involuntario impacto del micrófono.

Embed

"Miren esta analogía. Así empezaba el Gobierno que yo vote, el primer gobierno de Nestor Kirchner. Le pegaban con una cámara de fotos, sangre en la frente, rompiendo todos los protocolos de seguridad, estando con la gente. Y ahora detengámonos en la mirada de rayos láser", describió Iúdica refiriéndose a la reacción de la senadora.

Por su parte, el periodista Pablo Duggan informó que la colega es Viviana Toledo, de Canal Nueve, y aclaró que no hubo intencionalidad: "La colega no tiene ninguna animosidad en contra de Cristina. Ella estiro el brazo y otro notero se lo bajó y la golpeó sin querer".

"A mi me llega a mirar así, y me arrodillo sobre mis talones y le pido perdon", dijo entre risas Iúdica. Por último, pasaron a imitar la secuencia con Iúdica en el rol de la notera y la periodista Débora Plagger en el de la ex presidenta.

LEÉ MÁS: En una nueva corrida, el dólar escaló por encima de los $ 30