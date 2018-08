El relato de un trabajador que hizo emocionar a Cristina Kirchner

Durante una recorrida, la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner se cruzó con un trabajador que la hizo emocionar. El hombre, que se dedica a vender zapatos, le relató a la ex Presidenta el duro momento que vive actualmente.

"Te agradezco mucho. Los mejores doce años de nuestras vidas, en serio te lo digo. Ahora no lo vendo un zapato a nadie pero con vos laburamos", comenzó el descargo del trabajador.

Y continuó: "Me hice una casa, me fui de vacaciones, me compré un auto, crié a mi hijos, comí, viví y no solo yo. Todo el resto de la gente que estaba alrededor mío. No tuve que ayudar a nadie".

Además, el trabajador reveló un duro momento personal: "Hoy mi viejo no tiene un remedio oncológico. Se me está muriendo. Me está pasando eso ahora". Al escuchar la historia del trabajador, la ex mandataria se mostró visiblemente emocionada y le agradeció sus palabras.