El reclamo político de un medallista de los JJ.OO. contra una senadora

En los Juegos Olímpicos de la Juventud, el deportista Iñaki Iriartes y su compañera Agustina Roth le aportaron a Argentina una medalla dorada a través del equipo mixto del ciclismo BMX freestyle. Entre la felicitaciones, quien se sumó fue la senadora por Tierra del Fuego, Miriam Boyadjian, el joven ciclista le reclamó por el aborto legal.

"¡Medalla de oro en ciclismo BMX Freestyle para el fueguino Iñaki Mazza Iriartes! Mucha alegría se siente en TDF (Tierra del Fuego) por los logros de este deportista que ya está haciendo historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud", publicó Boyadjian en su cuenta de Instagram.

Embed La senadora pañuelo celeste se quiere colgar del logro del pibe, el pibe contesta reclamando derechos. Iñaki Mazza Iriartes, orgullo fueguino. pic.twitter.com/jvQBmD6Vht — Fiorella Sargenti (@FioSargenti) 15 de octubre de 2018

Pero Iñaki no se quedó callado y le recriminó: "Legalicen el aborto y los derechos de todos".

Tras numerosas manifestaciones de apoyo para el joven que un día después de ganar la medalla cumplió 18 años, el propio atleta puso en contexto su primer mensaje: "Se me dio manifestar este pensamiento ante Miriam porque no me han ayudado en nada en mi carrera ni en mi vida. He ido independiente y está bien que los enorgullezca un logro deportivo. Ojalá les pudiera agradecer sinceramente, pero como representante de un cargo muy importante donde pueden hacer un impacto social más relevante para todos los humanos, se cagan en nosotros y seguimos viviendo en una sociedad hipócrita que alimenta la egolatría y BLABLABLA. Hay que trasmutar ya, ceder el poder a mentes más expandidas con un pensamiento noble por la vida".