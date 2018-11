El reclamo machista de Macri a Awada cuando ve a Boca

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente Mauricio Macri se jactó de que cuando ve partidos de Boca le hace un pedido muy machista a la primera dama Juliana Awada para que no le haga comentarios.

El jefe de Estado se volvió a hablar de la Superfinal entre Boca y River en una entrevista para Fox Sports Radioy ante la pregunta de si iría a ver el partido a la cancha lanzó un bochornoso comentario machista.

"Me encantaría, pero agrego una complicación más a toda la organización. A lo sumo lo veremos acá tranquilos con mi mujer, que le pido que no me haga comentarios", señaló.

Y completó: "Ahora se dio cuenta que entro en un trance que mejor que no me hable".