SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El escandaloso video de Mauricio Macri en una fiesta la misma noche que el Gobierno comunicó el hallazgo del submarino ARA San Juan, revelado por El Destape, generó nuevas repercusiones en el ámbito político y sus aliados del radicalismo expresaron su malestar.

Embed EXCLUSIVO en @eldestapeweb | Este es el video que muestra a Macri de fiesta en un evento de Disney el sábado por la noche, donde tocó Tini Stoessel.



Nota que hicimos con @rocioacriado https://t.co/w4AcrTCipa pic.twitter.com/I79Dg49hwR — Juan Amorín (@juan_amorin) 20 de noviembre de 2018

El vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, aseguró a El Destape que Macri "tiene algunas características que van con su personalidad, que son rasgos de frivolidad, no lo vamos a descubrir ahora". Si declaración es en referencia al video en el que se ve a Macri bailando en una fiesta luego del anuncio de la aparición del submarino perdido hace más de un año, con 44 tripulantes a bordo.

El dirigente radical remarcó que "me da siempre mucha aprehensión y rechazo cuando tiene entrevistas con dignatarios extranjeros de primerísimo nivel y les habla de fútbol". Esa situación le "da vergüenza ajena".

LEER MÁS: Desde Cambiemos minimizaron el baile de Macri tras el hallazgo del ARA San Juan

Embed

En esa misma línea, el Storani hizo referencia al escándalo desatado por Macri en torno a la Final de la Copa Libertadores entre River y Boca, con sus cruces con Marcelo Gallardo: "El estadista parecía Gallardo y Macri parecía un barra brava, porque el director técnico le terminó contestando con altura". En esa situación, se dio "todo al revés y esas cosas a mi me chocan", aseguró y agregó que "uno disimula porque a lo mejor no es lo principal, pero me chocan".

LEER MÁS: Crisis en Cambiemos: crece el enojo de la UCR