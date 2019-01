El Puma Rodríguez pidió dolarizar la economía argentina

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El cantante venezolano y militantes del gobierno de Cambiemos José Luis Rodriguez opinó sobre el dólar y la economía argentina y propuso dolarizarla mientras se manifestó a favor del economista Javier Milei.

En declaraciones a radio La Red, aseguró: "Yo sigo con mucho cuidado a este muchacho, señor con mucha experiencia en economía, Milei. Lo que dice es totalmente coherente".

"En América Latina hay tres países que han dolarizado su moneda: El Salvador, Panamá y Ecuador. Yo veo que América Latina los países tienen una guerra contra el dólar, se levantan pensando en cuánto estará el dólar y ya. Dolaricen y se acabó el asunto. Se amolda uno a esa moneda. Si se caen los Estados Unidos se cae todo América Latina también", agregó.

Por otra parte, opinó sobre el golpe de Estado en su país y respaldó nuevamente a Guaidó: "Me duele Venezuela, me duele América Latina, me duele lo que está pasando en otros países también pero más que todo en Venezuela aunque ahora veo una luz en el camino. Hay un pueblo que ya se cansó, que sale a la calle".

Asimismo, criticó a los países que respaldaron el régimen chavista pero aseguró que "esta fiebre de izquierda tonta pues ya está pasando" mientras apuntó con dureza al Papa Francisco por no elegir entre Guaidó y Maduro.

"Me ha parecido muy tonto lo del Papa Francisco. Es una de estas personas... muy tibios. El Papa está realmente zurdo, zurdo, del lado izquierdo, muy izquierdo. Recibe a Milagro Sala, a gente perseguida por la justicia", aseguró.

Finalmente, dijo una dura teoría: "Me da la impresión de que alguna vez se va a investigar al banco del vaticano y vamos a encontrar muchas sorpresas ahí, de gente que tiene mucho dinero ahí para que no los toquen".