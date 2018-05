El "Puma" Rodríguez atacó a Maradona por apoyar a Maduro

José Luis "Puma" Rodríguez estalló en las redes sociales contra Diego Armando Maradona por haber participado este último jueves, en Caracas (Venezuela), del acto de cierre de la campaña presidencial de Nicolás Maduro.

"La verdad que Maradona es un tipo aborrecible, sin ningún ideal, lo mueve solamente el dinero. Ahí está en Venezuela burlándose de los presos políticos, de los que mueren de hambre, de los que mueren por falta de medicina. Dios tarda pero no olvida", le escribió el cantante de origen venezolano.

Embed La verdad que Maradona es un tipo aborrecible, sin ningún ideal, lo mueve solamente el dinero, ahí está en Venezuela burlándose de los presos políticos, de los que mueren de hambre, de los que mueren por falta de medicina, dios tarda pero no olvida! — Jose Luis Rodriguez (@SoyElPuma) 17 de mayo de 2018

Sin embargo, no es la primera vez que Maradona apoya al Gobierno del presidente chavista Maduro hace muchos años. Sin ir más lejos, en agosto de 2017, le aseguró al presidente bolivariano: "Cuando me lo ordene, me visto de soldado para pelear contra el imperialismo, por una Venezuela libre".

En aquel entonces, El Puma tampoco se guardó las críticas: "Las palabras de Maradona dan ganas de vomitar, ir a matar a venezolanos que están en contra del asesino de Maduro, ¡¡eres igual de asesino!!", le había dicho por entonces.