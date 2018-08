El PT presentó a Lula como su candidato ante la Justicia Electoral

El Partido de los Trabajadores (PT) registra este miércoles en Brasil a Lula Da Silva como su candidato a presidente del país, mientras que los otros doce candidatos que participan de la contienda ya lo hicieron o estan por hacerlo. Hoy es el día límite para hacerlo según la ley brasileña.

“Muchos tenían dudas de que llegaríamos con el candidato del pueblo a esta fecha del calendario electoral. Pues bien, llegamos e iremos más allá: hasta el 7 de octubre, con el nombre de Lula en la urna electrónica”, aseguró Gleisi Hoffmann, presidenta del PT en dialogo con el diario Folha de San Pablo.

Embed É hoje! Vamos registrar Lula candidato à Presidência no TSE https://t.co/TL2H7sfi7W — Lula (@LulaOficial) 15 de agosto de 2018

Además, la senadora adelantó que pondrán a la ex diputada Manuela D’Avila, del partido Comunista, como su vice, mientras que Fernando Haddad será representante del ex presidente en esta fase de la campaña.

“Los antecedentes de la Justicia Electoral confirman la legitimidad de la postulación. ¿Por qué no valdrían para Lula? Sólo por una violencia jurídica.”, aseguró Hoffmann.

“Las fuerzas de la derecha me condenaron, me encarcelaron, ignoraron la evidencia abrumadora de mi inocencia y me negaron el hábeas corpus solo para impedir que me postulara a la presidencia. Pido respeto por la democracia”, aseguró Lula en una nota al New York Times y agregó: “Si me quieren derrotar de verdad, háganlo en las elecciones”.