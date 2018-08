El provocador tuit de Amalia Granata contra el New York Times

La mediática Amalia Granata, una de las defensoras de la campaña contra el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, lanzó un venenoso tuit contra el diario estadounidense The New York Times, que había apoyado la legalización.

En la madrugada, cuando la votación sobre el proyecto de ley para legalizar el aborto era inminente y todos los cálculos señalaban el rechazo a la medida, Granata lanzó un increíble tweet con una chicana al prestigioso medio.

Embed El mundo nos esta mirando... siiiiiii Argentina es PROVIDA somos un ejemplo por defender la vida desde la concepción

En tu cara The New York Times #CuidemosLas2Vidas — Amalia Granata (@AmelieGranata) 9 de agosto de 2018

"El mundo nos esta mirando... siiiiiii Argentina es PROVIDA somos un ejemplo por defender la vida desde la concepción. En tu cara The New York Times #CuidemosLas2Vidas", escribió la ex modelo.

Dos días antes del tratamiento de la ley, Amnistía Internacional publicó un contundente mensaje en favor de la legalización del aborto en la edición del New York Times International. La página verde completa con la imagen de una percha (que simboliza los abortos clandestinos) terminaba con la frase "El mundo los está mirando".