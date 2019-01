SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Rodrigo Romero, el protagonista de la película de la vida del cantante Rodrigo, "El Potro, lo mejor del amor", fue denunciado por su ex pareja, Macarena Vega, por ejercer violencia de género.

“Una noche, discutimos por teléfono, y él me fue a buscar al trabajo, me llevó al auto, manejó hasta el costado de la ruta, me ató a un árbol y me dejó ahí”, detalló Vega.

Y continuó: “Logro desatarme, salgo caminando por la ruta y veo que él pega la vuelta. Me lleva a la casa, hasta el patio y me amenaza con un arma. Gatilló y no salió la bala”.

En el piso del programa "Los Ángeles de la mañana", que se emite por El Trece, la joven mostró la denunciada realizada y ratificada por el Ministerio Público y Fiscal de Córdoba. El actor tiene una restricción perimetral.