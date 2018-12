SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Francisco Oneto, el abogado que denunció días atrás a la famosa abogada Ana Rosenfeld y presunto el abogado del actor Juan Darthés protagonizó un incidente en pleno microcentro porteño.

Conocido por sus posturas anti feministas, denosta en su cuenta personal de Twitter a las actrices argentinas y replica mensajes de referentes en contra del aborto legal, como por ejemplo Agustín Laje y Amalia Granata. Recientemente tuvo un intercambio en el programa de televisión “Involucrados” (América TV) donde su móvil fue cortado por levantarle la voz a la actriz Zuleika Esnal.

Penalista, saltó también a la fama por defender al jugador de fútbol Jonathan Fabbro, acusado de abusar a su ahijada menor de edad.

De a poco el perfil de este controvertido profesional fue subiendo, en paralelo, a sus apariciones mediáticas los escándalos que protagonizó lo hicieron conocido. El lunes por la tarde, en pleno microcentro, Paraguay y Suipacha, un grupo de jóvenes lo reconoció y le gritó “basta de defender abusadores” desde un local a pocos metros de distancia, en clara alusión al caso Darthés, pero Oneto fue más allá.

Sin tolerancia al escarnio público llamó a la policía y a la Fiscalía. En ese momento, diez policías se apersonaron, ya que Oneto denunció hostigamientos y que temía por su integridad física. El despliegue en la zona para el hecho fue considerado de “exagerado” por algunos de los presentes ya que todos se conocen y saben que el joven que gritó nunca tuvo problemas de nada y siempre tuvo una conducta ejemplar.

“Acá somos todos laburantes, llaman a la Policía porque le gritaron pero acá vemos todo el tiempo robos y para eso no se hacen presente. Por este abogado mueven a una cantidad de efectivos y encima yo vi que no hubo ningún tipo de agresión, no se qué pretende el abogado este. Yo vi que les pedía que les pida perdón con mucha soberbia” dijo una vecina que prefiere resguardar su intimidad por temor a represalias.

Oneto, realizó su descargo horas después en el programa de televisión del periodista Eduardo Feinamn y también en twitter contó su versión de los hechos. Al joven que gritó la policía le tomó los datos pero no fue imputado como dice el letrado en su tuit. Su publicación fue festejada por usuarios que insultaban al movimiento feminista y lo relacionaban con el kirchnerismo.

Embed Acabo de sufrir un intento de escrache en Paraguay y suipacha. La policia solucionó la situación y las personas fueron imputadas. Ahora en comisaría tercera ratificando denuncia. — Francisco Oneto (@fraoneto) 17 de diciembre de 2018

El Destapeintentó comunicarse con Francisco Oneto pero no respondió.