El polémico diputado Alfredo Olmedo lloró en cámara

El diputado Alfredo Olmedo es reconocido por sus frases polémicas y muchas de ellas repudiables. Pero en esta oportunidad, llamó la atención por su emoción hasta las lágrimas al dar un discurso por la situación del país.

"Basta de robarse la plata. No engañen más a la gente. No le mientan. No les roben el futuro a un chico. No permitan que la droga esté adentro de las escuelas. No rompan las familias ni roben los sueños", comenzó el diputado frente a cámara.

El legislador, visiblemente emocionado, disparó contra la dirigencia política porque "no nos merecemos estar en un país así" y criticó a la sociedad que debate la despenalización del aborto y no requiere la condena a menores de edad.

"Yo quiero a mi Argentina. Usted puede estar de acuerdo o no conmigo, pero sabe que de este hombre todos los días de mi vida sale un sueño nuevo para solucionar la historia de mi país", concluyó el diputado de campera amarilla y no pudo contener el llanto.

Ante esta imagen, el conductor le preguntó si se había emocionado. "Por supuesto", admitió Olmedo, y lloró todavía más efusivamente.

Embed

LEÉ MÁS: Tarifazo: Esteban Bullrich confirmó que no presentarán un proyecto alternativo, como pedía Pichetto