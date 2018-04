Entre enero de 2017 y marzo de este año, solo 12.280 beneficiarios de programas sociales lograron acceder por esa vía a un empleo formal, según el último informe que presentó ante el Congreso el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Así, en 15 meses, se concretó el 15 por ciento de los 80.000 traspasos proyectados por año para el "plan Empalme", según la meta que había anunciado en su lanzamiento el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Mientras aumentó la cantidad de destinatarios de programas asistenciales, el plan creado para canalizar el traspaso de parte de ese universo al mercado laboral formal obtuvo resultados inferiores a las metas anunciadas, según señaló el diario La Nación.

La Jefatura de Gabinete sumó los traspasos producidos por el plan Empalme, lanzado en mayo pasado, y los generados por el Programa de Inserción Laboral (PIL), una iniciativa similar, vigente desde 2006.

Si se contabilizan solo las incorporaciones del Empalme, que terminó de reglamentarse en julio, la cifra desciende a 1.391 beneficiarios, según informó el sitio Chequeado en enero pasado, sobre la base de información oficial, actualizada en diciembre de 2017, en tanto que el resto corresponde al PIL.

"El Empalme es una buena iniciativa, pero resultó objetivamente un fracaso. A la escasez de generación de puestos de trabajo en la economía se suma la falta de gestión. El Gobierno no lo tomó como una política estratégica, no involucró a los ministerios de Producción y de Educación, y en la práctica lo terminó desactivando", consideró el diputado del Frente Renovador Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social.

El Empalme permite que los titulares de diez programas sociales nacionales sigan cobrando un beneficio, de entre 2.000 y 4.000 pesos, durante los primeros dos años como empleados en relación de dependencia en el sector privado.

Ese monto ayuda a las empresas a completar el salario: se trata de un subsidio al empleo.

El total de traspasos de los últimos 15 meses es, en proporción, levemente superior a lo conseguido con el PIL en 2015 (8117) y en 2016 (7431), mientras que la proyección oficial para 2018 es de 15.000 traspasos, detalló Peña.