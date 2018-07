El vicepresidente del interbloque Argentina Federal en el Senado, Carlos Caserio, adelantó que "los gobernadores peronistas están dispuestos a acompañar" los compromisos asumidos por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional por lo cual afirmó: "Si hay ajuste vamos a acompañar todo lo posible".

"Los gobernadores peronistas están dispuestos a acompañar, porque al fin y al cabo el que gobierna es este Gobierno. Nosotros no gobernamos y si hay un ajuste vamos a acompañar todo lo posible porque creemos que este Gobierno piensa en términos de levantar el país y no electorales", remarcó el senador por Córdoba en una entrevista en la radio Estación Sur.

Además, advirtió que "si no hay ajuste se va a caer todo" por lo cual consideró que "no hay muchas alternativas" y aseveró: "Ellos ya firmaron el acuerdo con el Fondo no es que nos pidieron permiso. El dinero ya empezó a venir".

En ese sentido, Caserio argumentó la decisión del Justicialismo de acompañar el plan de ajuste de Cambiemos que la entera "responsabilidad" sobre las consecuencias de esta política recae sobre los hombros del Gobierno, porque la gente votó a Cambiemos y no al PJ.

"No es que nosotros queramos el ajuste, pero la responsabilidad es de este Gobierno. Y la gente tiene que analizar que votó a este Gobierno, no nos votó a nosotros, y encima ese voto se ha ratificado en las elecciones del año pasado. Por lo tanto, el que tiene responsabilidad de gobernar es el Gobierno", se escudó el senador.

Asimismo, adelantó que el PJ en el Senado va a acompañar el proyecto de ley de Presupuesto 2019 en la medida en que "haya equidad en el achique" aunque estimó que "se viene un ajuste muy severo" que va a desembocar en una "recesión enorme".

"El país evidentemente va camino a una recesión enorme. Yo no coincido con mi amigo (el ministro de Producción) Dante Sica que dice que no vamos a tener recesión. Yo creo que no es una desaceleración, es una recesión importante", concluyó.