El picante cruce entre un ex CQC y Fernando Iglesias en las redes

El periodista y ex movilero de CQC Clemente Cancela disparó contra el Gobierno desde su cuenta de Twitter y recibió el ataque del diputado oficialista Fernando Iglesias, que desató un ataque masivo de trolls.

"No conozco a una sola persona -macrista, kirchnerista, radical, de izquierda- que pueda decir que las políticas de este gobierno le mejoraron su calidad de vida en algo. Ni siquiera que se la mantuvieron con respecto a años anteriores", escribió el conductor en su cuenta en medio de una de las peores jornadas para la economía argentina.

Iglesias no tardó en responderle y abrir fuego para que el ejército de trolls macristas se descargue contra él. "Avisale a los muertos de Cromañón, Once, La Plata; a Nisman, a los opositores y periodistas perseguidos por la banda de Stiusso, a la gente que dejaron defecando en baldes, a los que sufrieron la invasión del narco y al 32.4% de pobres que fue el récord de Kiciloff. #TomátelÁ", disparó el político.

Durante horas, Cancela recibió un montón de mensajes en su contra por haber expresado su crítica al Gobierno y debió salir a denuciar la ofensiva organizada.

"No chiques, no soy kirchnerista ni peronista. No trabajé en el Estado durante el kirchnerismo ni recibí sobres de nadie. Simplemente no me parece que este Gobierno vaya por un buen camino. Sigan puteando y mintiendo, no problem", apuntó.

Y agregó: "¿Alguien sabe cuánto duran las puteadas, acusaciones falsas y trolleos varios por poner UN tuit en desacuerdo con las políticas del Gobierno? Desde anoche que las leo y ya aburren".

