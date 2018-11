El picante cruce entre Jorge Rial y Mónica Gutierrez en las redes

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Jorge Rial y Mónica Gutierrez se sacaron chispas en Twitter cuando el conductor de Intrusos recordó los informes que realizaba la ultramacrista periodista cuando había inundaciones.

"Extraño a @monigps recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo", disparó el periodista en la noche del sábado, luego de las fuertes lluvias que golpearon la Ciudad y la PRovincia de Buenos Aires.

Embed Extraño a @monigps recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo. — JORGE RIAL (@rialjorge) 11 de noviembre de 2018

La respuesta de la conductora del noticiero de América llegó esta mañana: "Está bueno que recuerdes mis coberturas. Es un reconocimiento. A vos quién te paga ahora para maltratarme? @rialjorge".

Embed Está bueno que recuerdes mis coberturas. Es un reconocimiento. A vos quién te paga ahora para maltratarme? @rialjorge — Monica Gutierrez (@monigps) 11 de noviembre de 2018

Embed Yo no milito ni cobro operetas. Lo sabés. Todavía no arrancaste y ya estás maltratando a una mujer. https://t.co/ArA0Ogdwlv — Monica Gutierrez (@monigps) 11 de noviembre de 2018

"Yo no milito ni cobro operetas. Lo sabés. Todavía no arrancaste y ya estás maltratando a una mujer", agregó Gutiérrez, haciéndose cargo de acusaciones que Rial no hizo.

Rápido de reflejos, Rial lanzó un explosivo retruque: "Donde hay un maltrato? Donde hablé de operetas o militancia? Por favor señálame el párrafo exacto".