El ex jefe de Gabinete explicó que el fracaso es que los argentinos deban pagar un codificado para poder mirar los partidos de fútbol.

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández mantuvo un picante cruce con los conductores de radio Ernesto Tenembaum y Gustavo Grabia por la causa Fútbol Para Todos, el programa de transmisión gratuito de los partidos del fútbol argentino.

El ex funcionario explicó que no existe delito y además desmintió con pruebas las acusaciones en contra del gobierno. "El programa no fracasó, el que fracasó es que le cobren al pueblo argentino por ver los partidos por televisión", sostuvo Aníbal.

El ex secretario general de la Presidencia se molestó cuando lo interrumpían en su explicación: "Pará dejame hablar a mí ahora".

Aníbal explicó que el Asociación del Fútbol Argentino (AFA) era la entidad que manejaba el dinero para el Fútbol para Todos. Además el funcionario sostuvo que el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, no forma parte de la causa, porque "levanta la mano a Macri", en referencia a que vota a favor de los proyectos que envía el ejecutivo al Congreso.

El ex senador sostuvo que no dieron la publicidad del Fútbol para Todos a empresas privadas, debido a que la suma era demasiado baja y el espacio podría servir al Estado para publicitar los derechos creados por el gobierno kirchnerista.

La jueza federal María Servini envió a juicio oral a los exjefes de Gabinete del kirchnerismo Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, al exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y al extitular de AFA Luis Segura por "administración fraudulenta agravada", en el marco del programa Fútbol para Todos.