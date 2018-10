El picante comentario de Mirtha Legrand sobre el poliamor con Flor Peña en la Mesaza

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La oficialista Mirtha Legrand lanzó un comentario sobre el poliamor, con Florencia Peña en la Mesaza, en medio de la polémica que se generó en torno a los dichos de la actriz sobre ese tema.

"No es común aceptar que una persona tenga relaciones con tu pareja", dijo la conductora del Almorzando.

Peña habló de su relación con el papá de su hijo Felipe, Ramiro Ponce de León, y la conductora no coincidió con su forma de ver las relaciones.

"Siempre está bueno avanzar, caminar, repensarse. Tengo una vida intensa y fui repensando muchas cosas. ¿Cuál es la naturaleza del amor? Soy muy feliz, pero cuando se abre el juego y el afuera interviene y no entiende, ataca", comenzó diciendo la jurado del Bailando al ser consultada por su relación abierta con su pareja, el abogado salteño.

"El machismo hace que a mí me vean como a la pobrecita, pero hay igualdad y derechos recíprocos. Que yo lo haya hecho menos expuesta, no significa que no la haya pasado bien", dijo Peña.

"Yo soy de otra generación", dijo Legrand. La actriz insistió en que "el amor puede ser de muchas maneras". La Chiqui reconoció que sí, pero agregó: "Pero que otra mujer esté ahí es bravo. ¡Yo ya estoy grande para eso, llegué tarde!".