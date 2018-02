José María Irujo contó los entretelones del diálogo con el ex subsecretario. "No tiene los pies sobre la Tierra", dijo de Díaz Gilligan.

El periodista español que reveló el escándalo de la cuenta oculta de Valentín Díaz Gilligan reveló que el ex funcionario le escribió para increparlo por la nota que le terminó costando el puesto.

En diálogo con FM Delta, José María Irujo confesó que luego de la nota por la cuenta de 1,2 millón de dólares en Andorra, a nombre de una firma de la cual Díaz Gilligan era accionista y representante y tenía una firma offshore controlante en Panamá, el ex subsecretario general de la Presidencia le envió un mensaje al periodista. "Ayer me mandó un mensaje por Whatsapp recriminándome mi trabajo. Me parece llamativo que una persona que renuncia a su puesto sea incapaz de comprender que quien se dedica a la actividad pública no puede tener una cuenta secreta".

Irujo se mostró sorprendido porque Gilligan "sea incapaz de comprender que no ha sido transparente". Y siguió: "No debe entender cuál es la obligación de un funcionario público. Estas personas no tienen los pies sobre la Tierra".

"Lo que no ha contado Díaz Gilligan es que el 100% de la sociedad de la que fue dueño es una sociedad panameña offshore. Como esta historia es tan vudriosa, cuando le pregunté qué hacía en esa sociedad me mintió diciéndome que era director, no propietario", agregó.