Luego de el escándalo que provocó en los pasillos de América al maltratar a los gritos a Agustina Kämpfer, el conductor Eduardo Feinmann volvió a atacar a la periodista, esta vez por redes sociales.

Feinmann publicó en su cuenta de Twitter una foto dónde se la ve a Kämpfer junto a su ex pareja Amado Boudou y la ex presidenta Cristina Kirchner y escribió: "Esta Sra. no esta presa ? @AgusKampferFC".

El nuevo ataque de el ex panelista se da luego de que días atrás, la periodista le iniciara un sumario en América (el canal en el que ambos trabajan) por maltratos. En esa oportunidad, Kämpfer denunció ante El Destape que el conductor le "propinó los peores deseos a los gritos en los pasillos" luego de que ella sostuviera "algo que él mismo dijo acerca de la posibilidad de que él fuera parte de El Bailando".

"Hace unos años, manifestó públicamente que para él era un honor que su nombre figurara como posible integración al staff del certamen, y agregó que Ideas del Sur era la productora número uno. Que lo dijera yo lo hizo brotar en odio, y en principio se dirigió al área de control técnico para enviarme una amenaza a través de mis compañeros de producción. Luego me lo crucé en el ascensor y empezó a gritarme, desaforado, totalmente fuera de sus cabales, furioso. Yo estaba junto a tres compañeras de panel, que se quedaron pasmadas ante semejante ataque de rabia", aseguró en aquella oportunidad.