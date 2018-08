El actor ultramacrista Luis Brandoni realizó una vergonzosa defensa del gobierno de Mauricio Macri, justificó la represión de Patricia Bullrich y disparó contra el colectivo feminista, Santiago Maldonado y Cristina Kirchner.

El ex diputado nacional brindó una entrevista a Infobae y dejó una serie de frases poco felices sobre los temas que atraviesan a la sociedad argentina, como la desaparición -y posterior muerte- de Santiago Maldonado, la lucha de las mujeres y el decreto de Macri sobre las Fuerzas Armadas.

"El problema está cuando hay sectores de la juventud que están comprometidos con este pensamiento, que el que no piensa como uno es un enemigo. Esto es grave. No me parece bueno porque se está infiltrando el tema ideológico en las escuelas secundarias, y en las primarias también. Haberle enseñado a los chicos la desaparición de (Santiago) Maldonado fue una cosa atroz, verdaderamente atroz", apuntó el artista sobre el caso Maldonado, pese a que la causa sigue caratulada como "desaparición forzada".

Además señaló que el peronismo quiere muertos para desestabilizar al Gobierno. "Les vendría fantástico. Cuando no los hubo los inventaron, como Maldonado", afirmó.

En la misma línea, disparó contra la protesta social y consideró que hay sectores que buscan generar disturbios en diciembre. "La avenida 9 de Julio es el piquetódromo nacional, es una cosa descomunal. Afectando, jorobando, impidiendo, molestando, fatigando a la gente que dicen defender", disparó.

Al tiempo que sostuvo: "Este gobierno tampoco supo resolver las 140 o 1.400 toneladas de piedra que tiraron los muchachos al Congreso de la Nación cuando estaban tratando una ley que a ellos no les gustaba. Eso tampoco lo pudo resolver, lo resolvió de buena manera: no produciendo ningún desmán mucho más grave que eso".

El actor de Esperando la Carroza estimó que se está "fogoneando una inestabilidad, una cosa de crispación y de incertidumbre de la gente" y quiso quitarle responsabilidad a la gobernadora María Eugenia Vidal en el caso de la explosión de la escuela de Moreno, que dejó dos muertos.

"Lo primero fue hacerla responsable a la gobernadora. Y después nos enteramos que esta mujer que murió, en abril había mandado una carta a la Municipalidad de Moreno diciendo que había problemas con el gas. Y ahora vemos que aparecen otras escuelas que están diciendo que hay problemas, que por favor, que no van a dar clases, que no vuelva a pasar esto. Esta premura para ver si voltean a uno o a otro no nos hace bien", indicó.

En otro orden, Brandoni aseveró que ve a Macri presidente en las próximas elecciones y disparó contra Cristina Kirchner. sobre quien consideró que "está terminada como política activa y tendrá que arreglar sus cuentas con la Justicia".

También disparó contra el colectivo feminista y la campaña Ni Una Menos, demostrando su falta de conocimiento sobre el concepto de Violencia de Género. "Que no haya habido una palabra de dolor, de duelo, de pésame, sobre estas dos policías… Ni una palabra, ¿dónde está Ni una menos? ¿No son mujeres, aunque llevan un uniforme? ¿No hacen su trabajo? ¿Qué son estos prejuicios de cemento armado que se han metido entre nosotros? ¿Cómo es?", dijo.

Las posiciones del actor llegaron incluso a un punto insólito en el que cuestionó a Diego Maradona por 'La Mano de Dios'

"Sin ir a cuestiones graves, ¿hay algún pequeño, mínimo acto de corrupción que te permitas? El gol de Maradona a los ingleses, por ejemplo", le preguntaron.

Y respondió: A mí me duele eso, me dolió siempre, desde el día que lo vi en la casa de mi vieja. Eso es parte de muchas cosas que nos están pasando.