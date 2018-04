El ex arquero campeón del mundo Ubaldo Matildo Fillol realizó una sorprendente y aterradora revelación en la mesa de Podemos Hablar al asegurar que fue amenazado por un militar durante la dictadura cívico militar para que firmara un nuevo contrato con River.





Embed La estremecedora historia del 'Pato Fillol con la dictadura pic.twitter.com/nkpXokEth8 — El Destape (@eldestapeweb) 29 de abril de 2018

“Fue en mi mejor momento, éramos campeones del mundo. La gente me preguntaba por el penal, la vuelta olímpica y el gol, pero yo la pasé mal. Había un militar que hacía y deshacía todo dentro de su ámbito y se metió en mi contrato. Era Alberto Lacoste”, contó el 'Pato'.

Y completó: “Un día me citó y puso su pistola arriba de la mesa. Me dijo que si no arreglaba el contrato con River me hacía desaparecer en 30 segundos y no me iban a encontrar nunca más”.