El 'Pato Fillol dejó en offside a Peter Robledo por los tarifazos

El ex futbolista se metió ne el debate por los tarifazos en la mesa de Podemos Hablar y dejó mal parado al subsecretario de Juventud, Pedro 'Piter' Robledo.

Robledo había defendido el nuevo tarifazo comparando los precios que pagan los países limítrofes por los mismos servicios, pero el 'Pato' no lo acepto y minutos más tarde se despachó.

Embed El 'Pato' Fillol dejó mal parado a Piter Robledo por los tarifazos pic.twitter.com/blCLXg7imY — El Destape (@eldestapeweb) 29 de abril de 2018

"Hay una cosa que yo la veo y me da mucho miedo: no se escucha a la gente. Le pido a los cráneos de la política que escuchen a la gente que es la verdad", inició el ex arquero.

Y sentenció: "Siempre he escuchado consejos o debates en las mesas de gente especializada. Cuando les conviene ponen ejemplos de otros países y cuando no les conviene no. Gobernemos para Argentina y para los argentinos".