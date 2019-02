El Partido Obrero pide por la libertad de Luis D'Elía

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El Partido Obrero dejó sus diferencias de lado y salió a pedir por la liberación del dirigente kirchnerista Luis D'Elía.

En un comunicado salió a repudiar el fallo, criticó al macrismo, a la Justicia y reclamó por la libertad del dirigente, que está preso por una causa de 2004 donde protestó en una comisaría de La Boca.

"El gobierno y los medios que le son afines presentan su condena como parte del “paquete” de condenas y procesamientos que pesan sobre los ex funcionarios kirchneristas por sus enjuagues con la obra pública y los subsidios. Sin embargo, aquí se trata de un caso bien diferente", afirma en un párrafo.

EL COMUNICADO

Este lunes Luis D´Elía se presentó en tribunales de Comodoro Py para cumplir la condena a tres años y nueve meses de prisión que recibió por la ocupación de la comisaría 24 de La Boca, que protagonizó en 2004. La pena fue ratificada por la Cámara de Casación, ordenó su cumplimiento inmediato, a pesar de que D´Elía había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria y todavía se aguarda el informe del Cuerpo Médico Forense.

D´Elía fue condenado fue por haber participado, en 2004, de una pueblada contra las ´zonas liberadas´ y las bandas narco que operaban en La Boca al amparo de la policía.

El detonante fue el asesinato de Martín “Oso” Cisneros, dirigente de la organización social Los Pibes, a manos de Juan Carlos Duarte, un sicario vinculado a la venta de drogas en el barrio. Cisneros había liderado la ocupación de una casa ociosa para la instalación de un comedor popular. Esa casa había estado bajo el control de un grupo de narcos, al que pertenecía Duarte. Por ese entonces, Duarte y su banda ejercían la “custodia” de la propiedad, a cuenta de alguno de los acaparadores inmobiliarios de La Boca y San Telmo. Duarte ejercitaba esta doble función –“transa” de droga y “control de casas”– con la complicidad de la policía del barrio. Tras el homicidio de Cisneros, D´Elía se presentó en la comisaría 24 junto a otros militantes para exigir la inmediata detención del asesino. Finalmente, Duarte fue apresado, juzgado y condenado a 18 años de prisión, de los cuales sólo cumplió 8 y fue liberado.

El gobierno y los medios que le son afines presentan su condena como parte del “paquete” de condenas y procesamientos que pesan sobre los ex funcionarios kirchneristas por sus enjuagues con la obra pública y los subsidios. Sin embargo, aquí se trata de un caso bien diferente. El crimen de Cisneros fue, a todas luces, un crimen político. De no haber mediado aquella acción enérgica, la impunidad hubiera sido total. Basta señalar que los comisarios asociados a la banda de Duarte no fueron ni siquiera molestados por la Justicia.

Reclamamos la inmediata libertad a Luis D´Elía.