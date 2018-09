Trabajadores textiles le dieron un obsequio a la ex Presidenta de una marca que cerrará sus puertas después de 38 años.

El particular agradecimiento de Cristina Kirchner por un regalo que recibió

La ex presidenta y senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, recibió un significativo regalo por parte de las ex empleadas de la marca Chocolate que después de 38 debe cerrar sus puertas por la recesión económica.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora relató: “Acabo de aterrizar en Calafate y el primer mensaje que me entra en el celu es de mi sobrina Romina. Casi me pongo a llorar. Enseguida y en el mismo mensaje me entran tres fotos. La primera la portada de la carta que acompaña el regalo. La segunda su texto”.

Embed Acabo de aterrizar en Calafate y el primer mensaje que me entra en el celu es de mi sobrina Romina. Casi me pongo a llorar. Enseguida y en el mismo mensaje me entran tres fotos. La primera la portada de la carta que acompaña el regalo. La segunda su texto. pic.twitter.com/cxWUGwfg6b — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 15 de septiembre de 2018

Cristina contó que las ex trabajadoras identificadas como Lourdes, María, Jennifer y Guadalupe le “compraron juntando, entre todas, la plata en ese mismo momento” para hacérsela llegar por su sobrina.

Embed La tercera foto es la camisa que Lourdes, María, Jennifer y Guadalupe, ex empleadas de Chocolate me compraron juntando, entre todas, la plata en ese mismo momento para hacérmela llegar con Romina. pic.twitter.com/ijJvfktjzZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 15 de septiembre de 2018

“Para Lourdes, María, Jennifer y Guadalupe: Gracias por la camisa y por tanto amor. Les juro que van a volver a tener trabajo, esperanzas y sueños”, concluyó la ex presidenta.