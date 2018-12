El Papá Noel de Macri sonrió con el presidente del PJ

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor de Papá Noel que el viernes pasado acompañó, con mala cara, al presidente Mauricio Macri, grabó un video sonriendo junto al nuevo presidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray.

El actor Horacio Vay se volvió noticia tras mostrar su incomodidad en los festejos junto al Presidente. “Con Macri no tuve ningún contacto más que darle la mano. No comulgo con él, no lo voté", expresó en diálogo con este medio.

Embed Construyamos la unidad que nos permita devolverle la felicidad a Papá Noel y todos los argentinos.@fernandogray#FelizNavidad pic.twitter.com/nR1RIZpyP1 — Prensa PERONISTA #PJ (@PrensaPeronista) 24 de diciembre de 2018

El actor cambió su actitud al posar junto al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, en un video compartido por la cuenta Prensa Peronista.

"Construyamos la unidad que nos permita devolverle la felicidad a Papá Noel y todos los argentinos", reza el texto del video donde se ve a ambos protagonistas con una sonrisa.

"Mis deseos son que comercios Pymes vuelvan a ser el motor de nuestra industria. Que paguemos tarifas justas, que volvamos a tener trabajo y que los niños y abuelos no sean la variable de ajuste. Que volvamos a ser felices", reclama Gray.

El video termina con Papa Noel apoyando los dichos de Gray y con un apretón de manos entre ambos.