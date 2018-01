El padre de Rogelio Frigerio renunció a YPF

Octavio Frigerio, padre del ministro de Interior Rogelio Frigerio, presentó su renuncia al directorio de YPF, luego de que Mauricio Macri publicara un decreto que prohíbe la designación de familiares en el Estado. Frigerio padre había asumido su cargo en 2016.

El propio Octavio compartió su decisión en las redes sociales: "Estoy enviándole al Presidente de YPF mi renuncia a seguir integrando el Directorio de la empresa. Cuando aparezca el anunciado decreto del Presidente Macri, ignoro si mi situación personal, como padre del Ministro del Interior, va a quedar técnicamente abarcada por sus alcances, ya que YPF no integra la estructura del Estado y es estatutariamente una empresa privada. Pero obviamente no se trata de un tema técnico sino político".

En ese sentido, el ex YPF defendió la medida impulsada por el Presidente: "La intención presidencial es que no haya parientes próximos de sus ministros en cargos de relevancia y yo apoyo esa decisión, que me parece oportuna y conveniente. El gobierno necesita más que nunca ampliar su sustento político y fortalecer su imagen pública para facilitar los cambios estructurales que impulsa".

Por otro lado, se encargó de aclarar que su asunción en la petrolera se dio dentro de un marco de transparencia. "Deseo aclarar, simplemente, que mi designación, en 2016, tuvo inobjetable legitimidad política y no implicó, en modo alguno, ni arbitrariedad, ni nepotismo ni abuso de poder", expresó.

La renuncia de Octavo Frigerio se suma a las de Lorena y Mariana Triaca, hermanas del ministro de Trabajo; a la de Matías Santos, hijo del ministro de Turismo, y a la de Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Defensa Oscar Aguad.