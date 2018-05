El Padre Pepe vinculó al FMI con la despenalización del aborto

En el marco de la última jornada de exposición por la interrupción voluntaria del embarazo, el primero de los expositores fue el cura villero Padre José María Di Paola, que vinculó al FMI con el aborto.

"Aborto es sinónimo de FMI le guste o no al mundo conservador, que no ve con malos ojos que los pobres tengan menos cantidad de hijos o que no los tengan. Este genocidio fue inspirado y promovido por el FMI", manifestó el Padre.

En ese sentido, remarcó que el "aborto es sinónimo de muerte con receta" y cuestionó: "¿Será que muchos funcionarios ya se han resignado y dejarán de buscar soluciones reales para mujeres pobres?".

Embed Padre Pepe sobre la interrupción voluntaria del embarazo: "Aborto es sinónimo de FMI. Este genocidio fue promovido por el FMI" pic.twitter.com/SURz3VRFoX — El Destape (@eldestapeweb) 31 de mayo de 2018

"El criterio de los poderosos que deciden sobre los que menos posibilidades tienen es la lógica dominante, y eso también se traslada al niño por nacer. Sin la vida ni usted y yo estaríamos acá", agregó.

“No necesitamos agregar más muertes, nuestros barrios necesitan propuestas de vida digna y una sociedad que proteja a los más débiles, no que los descarte como residuos patológicos”, manifestó, al tiempo que expresó: “Poco sabe el FMI del amor de las mujeres que llevan a sus hijos en las entrañas, incluso en circunstancias duras y difíciles como las que vivimos en las villas”, cerró.

Además, el cura cuestionó a Mauricio Macri por abrir el debate: “Este tema tan importante no fue comunicado a sus votantes en la campaña presidencial y menos aún en las recientes elecciones legislativas de octubre de 2017”.