El párroco aseguró que los números relativos a la pobreza son mayores, por la realidad que ve en los comedores. "No tenemos espacio para poner más ollas", aseguró.

El padre "Paco" sobre el índice de pobreza: "No puede ser verdad, los comedores están desbordados"

El párroco Francisco "Paco" Olveira, del colectivo Opción por los Pobres, puso en duda la cifra sobre la pobreza que publicó el INDEC: según sus datos, la cifra llegó al 27,3% y aumentó un 1,6% con respecto al segundo semestre del 2017. En esta línea, aseguró que ese índice “no puede ser verdad” y afirmó que la realidad que ve en los comedores le demuestra que es mucho mayor.

“Yo no le creo nada a este gobierno. Todo lo que dice es mentira. No puede ser verdad la cifra de pobreza, por los números de los comedores. Hoy estamos desbordados, no tenemos espacio para poner otra olla. Pasamos de 500 personas a 768 desde agosto a ahora. Estoy segurísimo que ese número ya aumentó, porque el recuento fue hace 15 días. Es increíble la gente que viene a pedir trabajo, gente que toda su vida tuvo trabajo”, relató Oliveira.

"Si abrís comedores, te dicen 'qué bueno que es'; si preguntás por qué la gente tiene hambre, te llaman comunista o kirchnerista"

En diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio, el padre “Paco” criticó duramente al Gobierno y consideró que "no es que ellos no pueden solucionar la pobreza, ellos no quieren hacerlo". Además, indicó que la responsabilidad de la suba en la pobreza es “toda” del modelo de país de Cambiemos.

“Ellos nos necesitan esclavos para que puedas vender tu fuerza de trabajo por lo que sea. La forma es dejar sin trabajo a la gente y bajar el salario. Cuando llegas a la desesperación de no poder dar de comer a tus hijos, vas a hacer lo que sea. Ese es el modelo. No sólo aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. (Luis) Caputo se llenó de millones", cuestionó, en referencia al ahora ex titular del Banco Central, quien renunció este martes.

Por otra parte, también planteó que “si te dedicás a abrir comedores dicen ‘ay, el padrecito, qué bueno que es, o la amiga del Gobierno, qué buena es’”, en referencia a Margarita Barrientos, fundadora de Los Piletones, “pero cuando empezás a preguntarte por qué en dos años y medio la gente tiene hambre en los barrios, aumentó la desigualdad, y unos se están llenando los bolsillos mientras la gente no tiene lo mínimo indispensable” lo empiezan a llamar “comunista” o “kirchnerista”.

Además, el párroco hizo referencia a su salida de la parroquia de la Isla Maciel y explicó que fue una decisión del obispo de Lanús. "Todo tiene consecuencias. Uno dice lo que cree y hace lo que cree que hay que hacer”, consideró, y afirmó que “seguramente tiene un poco que ver con las posturas” que él tiene en cuanto a la política y la cuestión social.

