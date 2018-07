El padre de la Lourdes Espíndola, la policía asesinada en Ituzaingó, contó que el viernes se quedó sin trabajo y en medio de la desesperación aprovechó para pedir empleo ante las cámaras de televisión.

"El miércoles fui a trabajar y me dan la noticia de que el viernes se cierra la empresa y me quedé sin trabajo después de 16 años en la empresa. Y después, este balde de agua fría que se me viene ahora, es muy duro", afirmó en declaraciones a radio La Red.

"Yo pienso que tienen que estar un poco más armados, como dijo la doctora Vidal, que iban a tener una buena Policía, bien equipada y con buen sueldo. Pero no vivimos ningún cambio aún", criticó el padre de la policía baleada en una entrevista con Mariano Iudica en Involucrados.

"Lourdes trabaja doce horas en el comando y cuando salía hacía doce horas más de adicional. Trabajaba las 24hs y tenía 6hs de viaje, estaba 6 o 7 horas en casa. Sin adicionales no llegaba a fin de mes", agregó.

Juan contó que "sufrió dos shocks muy grandes" en una semana, porque la semana pasada se quedó sin trabajo, y aprovechó las cámaras para pedir ayuda para conseguir un trabajo que le permita alimentar a su nieto que quedó huérfano.