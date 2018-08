El padre de Fernando Pastorizzo se postuló para el Bailando de Italia

Las imágenes son fuertes: Gustavo Pastorizzo, padre de Fernando, víctima de Nahir Galarza, se postuló para participar del Bailando italiano y destacó que era famoso por la muerte de su hijo.

En el video, el hombre se presenta como el papá de Fernando y destaca que es una persona “muy famosa” en Argentina dado el asesinato.

“Soy una persona que, a causa de esa problemática que tuve en mi vida, me he convertido en muy famoso. He estado en programas muy importantes aquí en Argentina como el de Mirtha Legrand, que lleva 50 años ininterrumpidos al aire”, enfatiza.

“Espero llevar mi ritmo y alegría argentina y todo lo que sé hacer acá a ese programa”. El video lo hizo circular el ex representante de la familia de Nahir, Jorge Zonzini.