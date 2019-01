El padre de Emiliano Sala dijo que nadie se contactó para darle información

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Horacio Sala vive horas de incertidumbre tras la desaparición de la avioneta que transportaba a su hijo desde Francia a Inglaterra. Y en estos momentos en los que la información escasea cruzó a los responsables en brindar datos desde Europa por no haberse comunicado.

"Nadie me hablo nada. Nadie de Europa me dijo nada, ni un llamado, nada. Aunque sea 'mirá, pasó esto', pero no, nada", expresó el padre del futbolista.

A su vez, Horacio detalló que se enteró de las noticias por los medios de comunicación y manifestó su enojo con el embajador: "algo tendrían que explicar".

"Las horas pasan y me da a pensar lo peor", se sinceró, y afirmó que todavía no sabe "que hacer. Si hay que viajar, hay que viajar".