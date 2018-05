El nuevo presidente de la DAIA puso en duda la denuncia de Esmeralda Mitre por abuso sexual

En medio del escándalo por las múltiples acusaciones de acoso al ex presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, el nuevo titular de la entidad judía, Alberto Indij, puso en duda el doloroso relato de Esmeralda Mitre, quien denunció que el hombre le “tocó un pecho” e intentó besarla en su propia casa y luego intentó extorsionarla.

"El supuesto acoso realmente está en la esfera íntima de dos personas adultas. Si uno lee atentamente las declaraciones, es un tema muy ríspido, muy dudoso y es imprescindible que esto se esclarezca", sostuvo Indij en declaraciones a radio La Red.

Además, aclaró que la renuncia de Cohen Sabban fue motivada por "el hecho de que haya ido a la casa (de Mitre) sin consultar" al Consejo Directivo de la DAIA, y no por la grave acusación de abuso sexual en su contra.

"Si no veo evidencias, no voy a tirar al escarnio a una persona si no estoy seguro de que cometió un acto que moral o jurídicamente sea inapropiado. Yo tengo que creerle, pero tendrá que demostrarlo en las esferas que corresponda", manifestó.

Hace algunas semanas, Mitre fue protagonista de un escándalo cuando cuestionó la cantidad de judíos muertos en el Holocausto. Por esto, mantuvo reuniones con la DAIA, pero Cohen Sabban, presidente de la entidad en ese momento, le pidió reunirse en privado para charlar sobre la situación.

“Lo recibo, me dijo 'te pido por favor que te sientes al lado, yo te voy a ayudar, te puedo abrazar, abrazame fuerte'. Ahí, en un momento yo me corro y me dice 'yo te voy a convertir en un heroína‘. Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Ahí le digo que se tiene que ir y me contesta: 'por favor no'. Y entra en crisis", contó. En ese momento, Sabban le dijo una desagradable frase: “Quedate tranquila que no te voy a garchar", contó la actriz en un duro relato.

Sin embargo, no fue la única mujer que decidió hablar sobre las terribles experiencias que tuvieron con el referente de la comunidad judía: la periodista Úrsula Vargues aseguró que le sucedió “algo similar”, ya que el hombre le pidió verse “en un domicilio”, pero no accedió; mientras tanto, la diputada Victoria Donda consideró que es “un baboso” y que le hizo sentir “incomodidad por la impunidad de tener poder”.

