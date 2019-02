El músico atendido en Bolivia desmintió a Morales: "La gente es muy buena"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se quejó ante Evo Morales por el presunto "trato inhumano" que reciben los argentinos en Bolivia, particularmente en cuestiones de salud luego de que Manuel Vilca, un músico jujeño, tuviera un accidente en el país vecino y tuviera que pagar por la atención médica. Sin embargo Vilca habló con Fernando Bravo en Radio Continental y explicó cómo fue la situación.

"Yo tuve un accidente de tránsito. Volcamos por exceso de velocidad del chofer de la empresa contratada y tuvimos atención inmediata. Yo salí despedido del vehículo, tuve unas fracturas en el pie derecho y también una fractura en la columna. Fuimos trasladados apenas ocurrió el hecho, a los 20 minutos. Tuvimos una atención relativamente buena".

En ese sentido, habló sobre el sistema de salud boliviano: "Tenía sus limitaciones. La salud en Bolivia es relativamente gratuita porque capaz que te hacen una cirugía en los hospitales estatales en la que no te cobran los médicos ni la internación pero tenés que pagar los medicamentos, los complementos, todas las demás cosas. Entonces es parcialmente gratuita".

Sin embargo, explicó que no se sintió en ningún momento maltratado y que "la gente es muy buena en bolivia. Yo tengo amigos, músicos conocidos, que me ayudaron con dinero, hicieron un evento benéfico para poder ayudarme con dinero" ya que él no tenía cobertura médica en el exterior y tuvo que pagar el servicio.

También dijo que desde el gobierno jujeño se pusieron en contacto con él y con su familia. "Por eso pudimos concretar el traslado", explicó.