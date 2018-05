El móvil ultra oficialista de Iúdica que terminó con una parodia delirante

Tras la suba del dólar, en el programa 'Involucrados', conducido por Mariano Iúdica, salieron a la calle para hacer un móvil en pleno microcentro porteño para mostrar la tranquilidad de los ciudadanos.

Pero un detalle no pasó por alto. Todos los que frenaron para participar del móvil tenían una gran similitud no solo en su manera de pensar, sino también en el aspecto. Detalle que no pasó por alto para el humorista conocido como 'Waldo', que participó del programa con un personaje de empresario afín al gobierno.

"Escuchame Durán Barba, salió barbaro lo del movil. Lo de los tres empresarios que mandaste salió barbaro. ¡Pero que no tengan todos camisas celeste! Poné una hawaiana", arrancó el comediante, mientras hacía que hablaba por teléfono con el conocido asesor de Mauricio Macri.

En medio de las risas de todos los integrantes del programa, Débora Plager intentó aclarar la situación: "Quiero desmentir que acá no está nada arreglado". Pero el personaje de Waldo, lejos de frenar, llevó la parodia a una afirmación tan delirante como real.

"Un detalle, Mauricio nos pidió un esfuerzo, así que hoy nos vamos a juntar a la tarde con Mauricio. Y yo me estoy yendo a Uruguay a llevar la plata, la pongo ahí, ¡y después venimos a apoyar este país! Porque todos tenemos que salir adelante", finalizó el humorista.

