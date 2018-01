El ministro de Educación no sabe cuánto cobra de sueldo

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, reconoció que no sabe cuánto cobra por estar al frente de la cartera. El periodista Luis Novaresio le consultó el monto a cobrar luego de que el gobierno confirmara que no habrá paritarias para los ministros este año.

Finnocchiaro comentó que no tiene familiares en el Estado. "La verdad que no sé cuánto cobro", reconoció el funcionario quien explicó que recibe dinero por dictar clases y que el mes pasado obtuvo en total 120 mil pesos.

LEER MÁS: Baradel, Yasky y los Moyano, en una marcha contra el Gobierno

"Ganancias a mí me afecta. Me deducen ganancias y no sé bien cuánto cobro. El mes pasada cobré 120 mil pesos, algo alrededor de eso", sostuvo.