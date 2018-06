El Ministerio de Educación festejó que un nene arriesgue su vida para ir a la escuela

Meritocracia, hipocresía, Estado ausente. Esos fueron sólo algunos de los comentarios de indignación de varios usuarios en respuesta a una publicación del Ministerio de Educación: en ella pusieron como un "ejemplo" a un niño de 6 años que tiene que caminar tres kilómetros y cruzar dos arroyos todos los días para llegar a la escuela.

En la foto se ve al pequeño Axel, muy abrigado, caminando entre la escarcha helada de la mañana en un descampado. Según explica al Ministerio, es alumno de la Escuela 196 de Picada Caa Guazú, en la localidad de Leandro N. Alem, Misiones.

“Camina 3 kilómetros y cruza dos arroyos todos los días para asistir a clase. Este pequeño héroe sin capa nos enseña que cuando hay ganas de estudiar y de salir adelante, todas las distancias se acortan”, celebraron desde la cartera educativa.

Los usuarios no tardaron en mostrar su indignación. “No puedo creer lo que leo. Hipócritas. ¿Cuál es la intervención del estado? Meritocracia pura. Quiero igualdad de condiciones para todos los niños de mi país”, reclamó Flavia Depetris en los comentarios.

“Un capo el nene, y mucho aguante. Pero no le dejan alternativa. No disfracen la penuria de dignidad: eso no tiene que pasar. No tiene que ser un ejemplo a imitar. Nadie tiene que caminar todo ese sinuoso trayecto para ir a estudiar. ¡Donde ustedes ven un ejemplo a aplaudir, en realidad hay ausencia del Estado!”, cuestionó otro usuario, Ezequiel Pelliza Goicochea.

Muchas otras personas remarcaron el concepto de “Estado ausente”, en una clara crítica a la manera en que desde el propio Ministerio de Educación reivindica como “heróico” que un niño de 6 años tenga que hacer semejante esfuerzo por no tener la oportunidad de estudiar cerca de su casa o de movilizarse de una manera más digna y segura.