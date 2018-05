El mensaje de Urtubey de cara a 2019: "No hay que poner la candidatura por delante del espacio"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró que la economía está "en un círculo vicioso" y que el Gobierno parte de "un error conceptual" si busca bajar "el déficit fiscal" y hacer "el Estado más chico". En ese sentido, afirmó: "No estoy de acuerdo con el Gobierno en algunas cosas pero voy a seguir ayudando para que a la Argentina le vaya bien".

"Ayer festejamos que se pudo cortar esa sangría. Pero lo cerramos con tasas por arriba del 40% y eso castiga al sector productivo. El desaliento a la inversión productiva y que genera empleo. Estamos en un círculo vicioso del que hay que salir", advirtió Urtubey.

En declaraciones publicadas por La Gaceta de Tucumán, el mandatario subrayó: "Plantear que esto se resuelve bajando el déficit fiscal y el Estado más chico, es un error conceptual y, para lograrlo, no podés tener tasas del 40%".

"El desafío es lograr que crezcamos con un Estado que no crezca. Si el desafío es achicar a cualquier precio, aún en una situación de estancamiento económico, no es fácil", advirtió.

Urtubey dijo que plantea sus "disidencias" con el Gobierno, al tiempo que descartó que la oposición pueda participar de la actual gestión. "La gente eligió un Gobierno y le tenemos que dar las herramientas para que le vaya lo mejor posible. Después será nuestro desafío proponer una opción superadora, para abandonar esta grieta absurda", dijo.

Además, aclaró: "Si no estoy de acuerdo con el Gobierno no lo voy a boicotear para que se caiga. Yo pienso diferente. Me quiero correr de la tesis conspirativa. Los problemas están porque hay problemas estructurales y porque hay errores de gestión".

"A mí no me eligieron para gobernar Argentina. Lo eligieron a Mauricio Macri y tengo que darle las herramientas", consideró el mandatario peronista. Se mostró a favor de "contribuir a armar un espacio político superador, para construir una Argentina federal" ya que "en las últimas dos décadas la Argentina ha ido cerrándose hacia Buenos Aires".

"El mundo moderno busca otra cosa. Pero no significa que la lógica de construcción sea corriendo a todo el mundo", puntualizó. Asimismo, destacó: "Lo primero que hay que hacer es construir un espacio. Si ponemos énfasis en lo que pensamos o queremos ofrecer a la Argentina. Para mí es mas importante construirlo que ser candidato. No hay que poner la candidatura por delante del espacio".

"Me preparé desde hace muchos años y de toda la vida para ser presidente. Pero no voy a ser candidato para plantear una Argentina inviable. Creo que podemos superar esa grieta absurda. Sueño con que seamos un país normal. Argentina tiene que ir a la construcción de una Argentina productiva, con tasas que integren a los argentinos. La lucha contra la pobreza se da con el crecimiento. Hay que plantear una Argentina que sea sustentable", confió.