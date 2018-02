El mensaje de Tinelli a sus ex compañeros de Ideas del Sur

Marcelo Tinelli presentó Laflia, su nueva productora a través de la cual realizará el show del Bailando. "Somos una gran familia que viene trabajando desde hace muchos años", destacó el conductor en diálogo con Jorge Lanata, en Radio Mitre.

La productora es 100% de Tinelli y Laflia solo cuenta con un gerente general, Federico Facello, y un asesor legal, el abogado Osvaldo Pereira.

El fin es contratar empleados "lo más rápido" posible y ahí fue cuando le mandó un mensaje a quienes fueron sus ex compañeros en Ideas del Sur. "Mucha de esa gente", remarcó sobre los mismos productores que "no cobran su sueldo desde hace dos meses" en su ex productora, "y quieren venir".

Más precisamente se refirió a Pablo "El Chato" Prada y Federico Hoppe. "Me encantaría tenerlos acá, por supuesto, pero van a tener que resolver su situación con Ideas del Sur", afirmó.

Por estas horas, Tinelli ya está negociando volver a salir al aire en 2018 por El Trece, y se mostró optimista con respecto a "cerrar lo antes posible" con el canal.