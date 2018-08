El conductor de Radio Con Vos Ernesto Tenembaum lamentó que Elizabeth "La Negra" Vernaci no continúe con su programa en la emisora, aunque consideró que "a todos nos han echado alguna vez".

"Siento tristeza, porque me gustaría que la Negra esté y que me mate de risa con estos artistas de la radio", sostuvo Tenembaum, quien manifestó que es "una macana" la salida de Vernaci.

"Todos tenemos heridas. Todos hemos sido despedidos. Esto no nos hace especiales, porque le pasa a todos los que están escuchando. Vos trabajaste en una perfumería y te echaron, vos trabajás en el puerto y te echaron", sostuvo Tenembaum.

Embed

Vernaci había contado que dejó Radio Con Vos por un problema entre la conducción de la emisora y su histórico compañero de dupla, el humorista Humberto Tortonese.

La conductora señaló que decidió dar un paso al costado cuando las autoridades de la radio quisieron desvincular a Tortonese: "Vieron la oportunidad y dijeron '¿es tan necesario Humberto al aire?' Para mi sí. Es mi compañero, es mi amigo, es mi hermano, es mi familia. Si yo aceptaba eso mañana iban a pedirme la cabeza de Teresa y me iban a bajar el sueldo"

Y continuó: "Ahí dije que nos íbamos los dos. En ese momento tuve la sensación que me habían puesto un revólver en la cabeza y yo había apretado el gatillo. Tenían dos cuerpos y no sabían qué hacer con ellos. Fue todo muy abrupto. El talento me lo llevo conmigo. Ojalá todos puedan decidir todo siempre".