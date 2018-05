El mensaje peronista de Marcelo Tinelli para salir de la crisis

El conductor de televisión Marcelo Tinelli opinó que la Argentina necesita de inversiones sociales en los sectores más necesitados y manifestó que la educación podría conducir a un verdadero cambio para el país. Además exigió que se busquen inversiones genuinas y no que se impulse la "timba financiera".

"Una Argentina sale dándole a los que menos tienen, no beneficios para los que más tienen. Tenemos que arrancar de abajo", sostuvo Tinelli en una entrevista con Luis Novaresio en A24.

"Para mí la economía tiene que tener tres patas: consumo, exportaciones e inversiones genuinas, no la timba financiera como ha pasado en los últimos años. El consumo sigue cayendo muchísimo en este momento, pero no es de este gobierno, es estructural", explicó.

"Venía en el avión leyendo a un economista de la fundación Bunge & Born que decía que ojalá los políticos inviertan en la educación de primera infancia. Es mucho más fácil invertir en una autopista porque la ves. Pero en la primera infancia se invierte muy poco. Y la tasa de retorno es a 20 o 25 años. Por ahí es mucho más fácil es comprar Lebacs o poner un bono que te dé el 5% anual. En la Argentina tenemos que hablar de proyectos que vayan más allá de los gobiernos", afirmó Tinelli.

El conductor de televisión además cuestionó la medición de pobreza. "Yo creo que la pobreza no se mide en número, para mí es mucho más pobre una persona que tiene que esperar cinco horas en un hospital, eso no tiene índice. Sos pobre porque ganas menos de 17.999, eso no es así", sostuvo.